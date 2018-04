Kerteminde: Foreningen Norden Kerteminde, Kerteminde Kino, Kerteminde Biblioteks Venner og Kerteminde Bibliotekerne indbyder i fællesskab til temaaftener om "Nordiske/norske ord og billeder".

Lørdag 7. april kl. 19 vises den norske film "Hjertestart" i Kerteminde Kino.

Filmen handler om den norske mand Kjetil, der efter at have mistet sin kone, sidder tilbage med en kæmpe tabubelagt livskrise.

Før hendes død adopterede parret nemlig en lille dreng fra Colombia ved navn Daniel, men p.g.a. Kjetils travle karriere nåede han aldrig at vokse sig ind i faderrollen. Og nu, hvor de to er alene, er forholdet mellem far og søn kun blevet værre. Desperat bestemmer Kjetil sig nu for at tage sønnen med til Colombia, finde drengens biologiske mor og i sidste ende efterlade ham i det sydamerikanske land.

"Hjertestart" er et drama, der tør kigge på et yderst tabubelagt emne, nemlig manglende følelser hos en forælder.

Efter filmen indbydes til debat om filmen og et lettere traktement i kinocafeen. Kaffe, te og kolde drikke kan købes i cafeen.

Tirsdag 10. april kl. 19 holdes foredrag på Kerteminde Bibliotek "Nutidig norsk litteratur inden for rækkevidde" ved litteraturforsker Jon Helt Haarder (SDU). Foredraget er en præsentation af nyere moderne norsk litteratur, der kan have bred interesse for læserne, bl.a. Karl Ove Knausgård, Vigdis Hjorth, Roy Jacobsen. Gratis adgang med tilmelding.

I hele april vil der være udstilling af norsk litteratur til inspiration på Kerteminde Bibliotek. /EXP