Nyborg: Onsdag eftermiddag lukkede trafikken over Storebæltsbroen i retning mod Sjælland i en periode, da en lastbils dæk på Fynske Motorvej gik i brand.

Beredskab Fyn fortæller, at der også blev brændt hul i bunden på lastvognen, der fragtede flis. Det betød, at der gik ild i noget af flisen. Beredskabet fik det dog hurtigt under kontrol, og ilden blev slukket. Efterfølgende blev flisen kørt til depot på Hjejlevej i Nyborg.

Det viste sig dog ikke at være slutningen på sagen. Torsdag formiddag klokken 9.38 fik Beredskab Fyn en melding om, at der muligvis var ild i flisen igen. De kunne dog hurtigt konstatere, at det ikke var tilfældet. Det var blot flisen, som lå og dampede på grund af kompostprocessen.