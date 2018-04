Nyborg: I fem år har tandlæge Flemming Brandt holdt et vågent øje med muligheden for at give sin klinik på Torvet i Nyborg, Østfyns Implantat og Kirurgi Klinik, videre til nye hænder med store ambitioner. Nu har han valgt sin efterfølger, der bliver 31-årige Keshia Kamp. Hun skal over en årrække arbejde i klinikken med henblik på i sidste ende selv at kunne køre den videre.

Om tandklinikken Flemming Brandt startede sin tandlægeklinik i år 1991. I år 2000 flyttede klinikken fra Kongegade til Torvet, hvor den har ligget siden.Der er i dag seks ansatte i Østfyns Implantat og Kirurgi Klinik. 66-årige Flemming Brandt planlægger ikke at gå på pension foreløbig, men afviser ikke muligheden for at give sin klinik til Keshia Kamp og selv arbejde videre som ansat.

- Det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Jeg vil gerne have, at det her er stedet, hvor vi er meget præcise i det, vi laver, og i de resultater folk skal have, fortæller Flemming Brandt og tilføjer, at han samtidig lægger stor vægt på, at klinikken hele tiden ser fremad og følger med udviklingen.

Derfor er planen, at den erfaring, rutine og viden, han har opbygget gennem sine snart 41 år i faget, skal gå videre til næste generation.

- Man skal passe på med at have ambitioner på andres vegne, men jeg ville gå lykkelig hjem, og jeg tror også, at jeg ville dø med et stort smil om ørerne, hvis alt det her kunne gives videre, og den her klinik bare var stedet, man tog hen for at få lavet sine tænder, siger han.