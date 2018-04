"Ruinen" på Møllehøjvænget spøger og spøger. Efter Fyens.dk gik ind i sagen i slutningen af marts, har huset været drøftet på et lukket punkt i økonomiudvalget. Og nu vil borgmesteren overveje at tage kontakt til ejeren igen.

- Vi har drøftet sagen, fordi det er nyt økonomiudvalg, der ikke har haft det oppe før. Vi har set på, om vi har nogle muligheder for at løse situationen, siger den socialdemokratiske borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager.

Naboerne vil gerne have det væk. Det vil kommunen også. Men mulighederne er begrænsede, så huset kan bare stå og stå, uden der kan gøres noget. Medmindre ejeren vil sælge. Og det er der ikke et ønske om. I slutningen af marts kunne Fyens.dk fortælle, at der var blevet lavet syn på huset - med konklusionen at det var ubeboet og i ekstrem dårlig stand. Dog uden udsyn til en afslutning på sagen.

Sdr. Nærå: Parcelhusruinen på Møllehøjvænget har igennem 11 år været et stort irritationspunkt for borgerne i området - også for kommunen. Byggeriet startede i 2007, men det er aldrig blevet færdig. Og de sidste mange år har det bare stået hen i forfald.

Det betyder dog ikke, at sagen igen bare kan glide hen i stilstand. For selvom økonomiudvalget ikke har fundet nogle nye muligheder, har borgmesteren en tidligere benyttet vej for øje.

- Lige nu kan vi ikke gøre noget, når viljen ikke er der hos ejeren. Jeg finder nok på at bede administrationen om at kontakte ejeren igen - med henblik på at få en aftale om en løsning på plads, siger Hans Stavnsager.

Men det er ikke første gang, at kommunen forsøger at rette henvendelse. Indtil videre har det været uden succes.

- Vi har prøvet det før, men vi vil gerne have fundet en løsning på problemet. Jeg kan godt forstå, at det er en træls sag for naboerne. Det er det også for os. Derfor mener jeg ikke, at det skader at forsøge igen, siger borgmesteren.

I slutningen af marts kunne avisen også fortælle, at Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører for Venstre, ville tage en skriftlig redegørelse om sagen fra områdets beboere videre til flere ministerier. Og det håber borgmesteren, kan bane vej for en afslutning.

- Det kunne da være rart, hvis det får sat et punktum i sagen. Og det kunne være rart, hvis der med hjælp derfra, kommer noget ny lovgivning fra Folketinget på området. Det mangler vi, siger Hans Stavnsager.