Harritslev: - Livet er meget mere end bevidtsløs trampen i hamsterhjulet. Vi har behov for mening, fællesskaber og nærvær for at trives.

Sådan sagde Camilla Hersom (R) blandt andet, da det Radikale Venstres kreds-generalforsamling i Middelfart kredsen genvalgte hende som kredsens folketingskandidat under mødet på Nordfyns Højskole, onsdag. Hun var også opstillet i kredsen ved sidste valg, men dengang opnåede hun ikke valg i den ellers så sikre radikale kreds.

I sin politiske tale gav Camilla Hersom også udtryk for, at såfremt man lytter til landets statsminister, så synes det som, at ghettoproblemet er Danmarks største problem.

- Men det er ikke rigtigt. Når man vil fremhæve, at der er parallel samfund, så er det i stor stil symbolpolitik. Vel er der udfordringer. Men at sige, at eksempelvis kvinderne generelt ikke deltager i samfundslivet, er at skævvride problemstillinger, sagde Camilla Hersom.

Hun understregede, at det alt overskyggende problem i dagens Danmark og i verden er klimaudfordringen.

De Radikale valgte i øvrigt også ny formand. Elisabeth Kjær Teilmand afløser Helle Mortensen./EXP