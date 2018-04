Det er ikke mange virksomheder, der fra et år til det næste vækster mere end 100 procent. Eller går fra nul til 26 ansatte på syv år.

Ikke desto mindre er det, hvad det odenseanske web-bureau OnlinePlus er lykkedes med.

Så populære er virksomhedens webløsninger og hjælp til online-markedsføring, at nettofortjenesten er steget fra 772.533 til 1.553.504 kroner fra 2016 til 2017. Stifter og direktør Jeppe Majgaard siger:

- Det er helt fantastisk at komme ud med sådan et regnskab, men vi har også arbejdet hårdt for det. Vores dygtige hold af medarbejdere knokler hver dag for at levere suveræne digitale løsninger, der skaber målbar værdi for vores kunder, og vi forsøger hele tiden at være et skridt foran den foranderlige digitale branche.