Rundt omkring i landet bliver der produceret massevis af god journalistik, både i de regionale dagblade og i de husstandsomdelte aviser, der dumper ind i postkassen hver uge.

Sådan lyder det fra kulturminister Mette Bock (LA), da hun torsdag præsenterer regeringens udspil til de næste fem års mediepolitik. Derfor vil regeringen øge støtten til de regionale og lokale medier.

- Der bliver lavet rigtigt godt lokalt journalistisk stof, siger Mette Bock.

Støtten skal øges på bekostning af de landsdækkende medier, står der i udspillet.

Regeringen vil derfor sænke det maksimale tilskudsbeløb, hvert enkelt medie kan modtage i mediestøtte for at få råd til at øge støtten til de mindre aviser.

Det fremgår ikke af udspillet, hvad regeringen har tænkt sig, at loftet skal være.

Samtidig med, at regeringen ønsker at styrke den lokale og regionale journalistik, lægger den op til at spare to procent årligt på TV2's regioner.

Mette Bock mener ikke, at det er selvmodsigende, netop fordi TV2's regioner jo ikke er de eneste lokale medier, forklarer hun.

Støttepartiet Dansk Folkeparti er enig i, at der er brug for mere støtte til de lokale aviser. De er presset af, at annoncemarkedet er rykket over på internettet, mener partiformand Kristian Thulesen Dahl.

- For demokratiets skyld er det vigtigt, at lokaljournalistikken er stærkt tilstede i alle kommuner i landet, skriver Thulesen Dahl i en kommentar til medieudspillet.