Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn, tilkendegiver i avisen 30. marts en rigtig god artikel om fremtidens kommune, men det vil efterlade en masse tanker hist og pist, tror jeg.

Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er 100 procent socialdemokrat, men mine oplevelser har givet mig diverse oplevelser igennem årene. Jeg vil prøve at nævne lidt taget med udgangspunkt i overskrifter fra artiklen. Det største og efter min indstilling er: Fællesskabet: Det kan være svært og vanskeligt at "finde personer", der gerne vil "snakke" "frit fra leveren", når bopælen ændres, det bliver næsten altid for personligt?

Når ens familie bliver mindre og hvis vennekredsen bliver det samme, så kan det blive telefonen, der bruges. I det område, jeg bor i nu, tror jeg, der er flest unge, arbejdende personer, og de øvrige vil måske hellere "gemme" sig bag "ligusteren" eller måske tager jeg fejl, jeg giver gerne en kop kaffe eller juice/saft på min bopæl, måske er der også farverne "blå" og "grøn", "gul", lad os prøve her ude på landet.