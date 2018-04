Der er ingen grund til, at retssagen om tre Black Army-medlemmers afpresning af tatovør skal gå om i byretten, som de tre forsvarere ønsker, sagde anklageren i sin procedure.

Advokat Mette Grith Stage overraskede torsdag morgen i landsretten med en begæring om, at sagen om Black Armys afpresning af en tatovør i Odense i februar 2017 bør gå om i byretten. Men begæringen om en såkaldt hjemvisning har ingen gang på jord, mener anklager Lasse Svensson fra Statsadvokaten i Viborg, der opfordrede dommerne til ikke at imødekomme begæringen, som de to andre forsvarere har tilsluttet sig. - Der er ikke noget som helst i sagen, der tilsiger, at byrettens dom er blevet påvirket af andet end det saglige grundlag, sagde han i begyndelsen af sin procedure og fortsatte - Det er ikke nok, at en tiltalt har følt sig bekymret over en borgmesters udtalelse. Det er ikke usædvanligt, at nogen uden for en retssag har meninger og opfattelser, og det har ikke spillet ind i denne sag. Anklageren understregede desuden, at dommerne ifølge retsplejeloven udelukkende skal tage stilling til beviser ført i retslokalet og ikke, hvad der siges af personer uden for retten. - Ifølge menneskerettighederne har man ret til at få sin sag bedømt af en upartisk og uafhængig domstol. Og det, mener jeg, er sket her. Ellers kræver det i hvert fald en nærmere redegørelse, sagde Lasse Svensson.

- Der må ikke være tvivl

Mette Grith Stage uddybbede i sin procedure torsdag eftermiddag, hvorfor hun mener, sagen bør gå om i byretten. - Det er ikke tilstrækkeligt, at dommerne ikke har været påvirket af uvedkommende hensyn. Det skal også udadtil fremstå sådan uden en rimelig tvivl. Hun citerede borgmesteren for at have sagt følgende dagen før dommen i byretten: - Vi viser med retssagen, at kommunen, politiet og retssamfundet er et større og stærkere fællesskab end det kriminelle fællesskab, lød det ifølge forsvareren fra Peter Rahbæk Juel (S) i interviewet med TV2 Fyn. Journalisten spurgte også, hvad der ville ske, hvis de tre blev frifundet: - Det tror jeg ikke, vi gør. Byen står sammen mod banderne, lød svaret.

Ramaskrig