36-årige Peter Brandstrup åbner værkstedet All Car på Egeskovvej 147. Lokalerne har stået tomme i et år.

Fredericia: I et år har værkstedet stået tomt, men nu kan man igen få repareret biler på Egeskovvej 147.

Her åbner autoværkstedet All Car, som drives af 36-årige Peter Brandstrup.

- Der er plads til et værksted mere i den ende af byen. Og for mig at se er det en kongebygning. Indvendigt har den trængt til at blive opdateret i forhold til at drive et moderne værksted, og det har vi brugt kræfter på, siger Peter Brandstrup, der bor i Børkop.