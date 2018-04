Kappestrid

En venskabelig dyst uden frivillige tabere. 400 militærfolk fra hele landet dystede i Fredericia.

Fredericia: 400 folk fra garnisoner rundt om i landet mødtes torsdag til et stort sportsstævne i Fredericia Idrætscenter. De kom dels for at dyste i al venskabelighed og dels for at fejre Dansk Militær Idrætsforbund, DMI, der runder hundrede år i år. - DMI tæller 42 idrætsforeninger. 17 af dem er til stede her i dag, siger stævneleder Kristian Thestrup, der til daglig er presseofficer på Ryes kaserne i Fredericia. I Fredericia Idrætscenter dystede de 400 militærfolk i volleyball, fodbold og badminton. Men DMI-medlemsforeningerne rummer langt flere sportsgrene. Blandt andet: Mountainbike

Militær femkamp

Håndbold

Svømning

Faldskærmsudspring

Triathlon

Biathlon

Cross country

Golf

Fægtning

Skydning

Cykling

Orienteringsløb

Feltsport

Flugtskydning



Normalt holder foreningerne sine egne stævner. Men i år rykker flere af dem sammen om det store stævne med tre forskellige sportsgrene. - Det er første gang, vi gør det på den her måde, lød det fra en småtravl Kristian Thestrup, der havde etableret kontor i et af idrætscentrets mødelokaler, hvor de 25 hjælpere også kunne hente lidt mad og drikke. Helt konkret stod Haderslev Garnisons Idrætsforening, Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup og Fredericia Garnisons Idrætsforening bag stævnet. " Et stævne som dette er godt for korpsånden. Kristian Thestrup, presseofficer

Korpsånden dyrkes

Det store stævnes budget var på cirka 100.000 kroner, oplyser major Kim Kock, der er næstformand i det militære idrætsforbund. De endelige tal kan først regnes ud, når en række opgørelser over kørsel og andet indløber. Langt hovedparten finansieres af medlemskontingenter og tipsmidler. Men også Forsvaret spytter i kassen. Formentlig 10-20 procent, vurderer Kristian Thestrup. Men har et stævne som dette nogen forsvarsmæssig-værdi? - Ja, det er traditionsbærende og styrker i dén grad korpsånden. Når man har dystet her og en dag i fremtiden står ude i marken og har et problem, kender man måske Peter, der står på den anden side af hegnet. Så det her giver god mening, siger Kristian Thestrup.

Badminton, fodbold og volleyball