En kreds af private Kirkeby-borgere har oprettet en lukket facebookgruppe, som skal sikre moren til de to dræbte børn økonomisk. - Hun har mistet alt og har brug for støtte i en periode, hvor hun ikke er i stand til at passe sit firma, siger en af initiativtagerne til gruppen, Sabine Haahr Henriksen.

Kirkeby: Det lille landsbysamfund i Kirkeby rykker sammen efter tragedien på Nørregårdsvej tirsdag, hvor to børn blev dræbt af deres far, der efterfølgende tog sit eget liv. Tilbage står pårørende til de tre døde, og især samler tankerne sig om moren til de to børn og den storesøster, som deres far havde fra et tidligere forhold. En kreds af Kirkeby-borgere har derfor oprettet en lukket facebookgruppe med det formål at samle penge ind til støtte for moren. - Hun har jo mistet alt, siger en af initiativtagerne til gruppen, Sabine Haahr Henriksen, der også bor på Nørregårdsvej. - Vi tænker, at hun har brug for ro i en periode, hvor hun ikke er i stand til at passe sit arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og opretholde en indtægt. Vi vil gerne støtte med penge, så hun kan få et økonomisk fodfæste midt i alt rodet. Og så hun måske har råd til at holde præcis den begravelse for sine børn, som hun måtte ønske. - Vi har selvfølgelig spurgt hende, om hun vil tage mod hjælpen, og det vil hun gerne, siger Sabine Haahr Henriksen.

Lys og kondolencer

Facebookgruppen er først og fremmest tænkt til økonomisk støtte, men den vrimler allerede med sympatitilkendegivelser og kondolencer fra mennesker med relationer til den ramte familie. I skrivende stund er der samlet over 13.000 kroner ind. Der er mange billeder af lys, som tirsdag og onsdag blev tændt i mange private hjem i Kirkeby, og for gruppens administratorer er dette også en fint at bidrage med. Det varmer alt sammen. - Der er også mange, der sender blomster, men vi gør det nu også til en mulighed at donere et beløb via mobile pay til vores gruppe. Og det er der mange, der allerede har gjort, siger Sabine Haahr Henriksen. For at blive medlem af facebookgruppen skal man have en tilknytning til lokalområdet. Formålet med indsamlingen til moren formuleres sådan på siden: "At hun får muligheden for at give børnene den afsked, hun ønsker til sine børn, men også at kunne give hende tid og hjælp til at komme tilbage til et liv med mening."

Hvad med storesøster