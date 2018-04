Strynø: Historiefortæller Else Marie Kristensen og hendes to minigrise fortæller eventyr i Strynø Skole og kulturhus lørdag den 14. april klokken 13.00. Foredraget er arrangeret af NETOP - Strynøs oplysningsforbund.

- En dag bankede et eventyr på min dør, og det var heldigt, for jeg er nemlig en historiefortæller. Jeg er halvt menneske og halvt nisse, ikke bare 54 år, men 154 år! Og i løbet af så mange år har jeg lært at ryste eventyr ud af ærmet, hvis børn og voksne gerne vil lytte, lyder det fra fortælleren.

Prisen for foredraget er 30 kroner (halv pris for børn under 15 år) inklusive kaffe/te/saftevand og kage. Tilmelding til Hanne Kodahl på hannekodahl@mail.dk eller tlf. 24 24 48 88 senest torsdag den 12. april klokken 12.00. Foredraget er tilpasset færgeafgang fra Rudkøbing klokken 11.00 og fra Strynø 15.20 eller 16.45. Færgebillet tur/retur koster 40 kroner. /EXP