Svendborg: For første gang i 10 år får Svendborg officielt besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Det oplyser Svendborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det sker til september, hvor dronningens sommertogt finder sted fra mandag den 3. til fredag den 7. Torsdag den 6. september lægger kongeskibet Dannebrog til i Svendborg Havn, hvor det bliver til fredag.

Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) ser frem til besøget.

- Det er altid dejligt at få besøg fra Kongehuset, siger han ifølge pressemeddelelsen.

- Vi skal nu i gang med at lægge et spændende og interessant program for dronningens besøg. Det vil ske i et tæt samarbejde med Kongehuset. Når dronningen samtidig har to dage til rådighed i Svendborg, har vi gode muligheder for at komme rundt i kommunen og vise, hvad vi kan byde på, siger han.

Dronning Margrethe besøgte senest Svendborg Kommune, da hun i 2008 var på officielt besøg på Skarø sammen med sin nu afdøde mand Prins Henrik.