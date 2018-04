Marie Skovsby, planlægger i Nordfyns Kommune, fortæller, at det har krævet hårdt arbejde at få lov til at realisere projektet Klintebjerg Fjordhavn. Lige nu er kommunen i fuld gang med at forsøge at få en tilladelse til at komme i gang med etape to, hvor planen er at opføre bådhuse og et fælleshus til foreninger og aktiviteter.

Der er snart første spadestik på etape et på havnen i Klintebjerg. Store dele af området er omfattet af Natura 2000, så hvordan har I fået tilladelse til at bygge en ny toiletbygning?

- Vi har fået lov til at rive den ned og søge om en tilladelse til at opføre en ny, fordi den placeres udenfor Natura 2000-området. Men bygningen ligger stadig i strandbeskyttelsesområdet, så vi har stadig skulle søge kystdirektoratet om at få lov til at opføre en ny bygning. Og det kunne vi gøre uden en lokalplan.

Etape to ligger op til, at der bygges en stribe af bådhuse og et fælleshus ude ved spidsen af det grønne område. Hvordan går det med at få tilladelserne hjem?

- Det meste af området ved havnen er som sagt omfattet af Natura 2000. Derfor kan du ikke bare lige lave et kommuneplantillæg og så en lokalplan. Det kræver simpelthen, at du får en planlægningstilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Det er vi i fuld gang med at søge om, og de har bedt om nogle supplerende oplysninger, som vi er ved at svare på. Vi har også haft rådgiveren COWI til at hjælpe os - dels med at lave ansøgningen og lave konsekvensvurdering, fordi det er Natura 2000-område. De har også hjulpet os med at lave et udkast til kommuneplantillæg og lokalplan.

Hvornår forventer I at have en afklaring, så folk ved, om etape to kan føres ud?

- Vi havde faktisk håbet, at vi allerede nu havde haft både kommuneplantillægget og lokalplanen i forslag i offentlig høring, men vi har ventet på den her planlægningstilladdelse og nu skal vi aflevere supplerende oplysninger, så vi får forhåbentlig en afklaring i løbet af maj. Det er en lang og sej kamp, fordi vi befinder os i et naturskønt område, og det skal vi naturligvis respektere, når vi arbejder med planlægningen.