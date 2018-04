Formandens beretning sluttede med et ønske for 2018: bedre opbakning fra medlemmerne. Bestyrelsens invitation i februar til et medlemsmøde om, hvordan 2017 var gået, gav kun tre tilmeldinger, og aktivitetsplanen for 2018 har bestyrelsen endnu ikke fået respons på. "Det er bare ikke godt nok", konkluderede formanden.

Aftenens generalforsamling bød også på et par udskiftninger: Christian Petersen fra Eltrik blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, da Manfred Wolf ikke ønskede at genopstille. Ny suppleant blev Børge Prydgaard fra Mr., mens Almira Vojnikovik fortsætter.

Ønsket om at tiltrække flere medlemmer og udvide medlemskredsen var egentlig på dagsordenen som et selvstændigt punkt, men bestyrelsen valgte at trække det inden generalforsamlingen, fortæller Tom Rene:

- Vi trak forslaget inden selve mødet i samarbejde med vores dirigent, advokat Jesper Kjeldsen. Vi havde nemlig ikke et konkret forslag, som medlemmerne kunne tage stilling til. Men vi vil arbejde videre med de her spørgsmål: Hvad gør vi for at styrke handelsstandsforeningen? Kan vi udvide medlemskredsen for at sikre foreningen fremadrettet? Det kunne være på tværs af andre brancher, men det vil vi se på i løbet af året, siger han.

Allerede til maj er det planen, at handelsstandsforeningen lancerer en ny hjemmeside:

- Vi er ved at få lavet et nyt layout, så vores hjemmeside bliver optimeret til mobil og får et lidt mere nutidigt udtryk. Det trænger den gevaldigt til, siger Tom Rene.