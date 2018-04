Sundhed

Annette Jørgensen brænder for at hjælpe folk der har det skidt

Annette Jørgensen har tidligere i en årrække arbejdet som pædagog indenfor socialpsykiatrien og misbrugsområdet. Men for ca. 15 år siden skulle der ske noget nyt i hendes liv. Hun tog en 5-årig psykologuddannelse og efterfølgende har hun arbejdet i 10 år som psykolog, hvor hun har tilegnet sig stor erfaring i psykoloarbejdet med børn, unge og familier.Nu har hun startet egen klinik i Vestergade 39, 4. sal under navnet www.annettepsykologjørgensen.dk - Jeg brænder for at hjælpe folk, der har det skidt, siger hun.- Indenfor det kommunale oplevede jeg, at meget af min tid gik med at rende til interne møder frem for at behandle mennesker. Det havde jeg det ret skidt med.- Som selvstændig psykolog kan jeg nu prioritere samtalerne højest, og det glæder jeg mig til. Jeg vil gerne give folk skubbet, der giver dem mod til forandringer i deres liv, ligesom jeg selv oplevede, at jeg også havde brug for forandringer i livet. Derfor blev jeg psykolog, siger Annette Jørgensen.

Annette Jørgensen tilbyder sin hjælp til børn, unge, voksne og ældre.

- Mange børn/unge mistrives i dag. Børn bliver overstimuleret, og der stilles for store krav, som de ikke har forudsætninger for at efterleve. Der er børn, der alt for hurtigt bliver voksen tænkende og derfor får angst, depression og dårligt selvværd. Jeg brænder for at hjælpe disse børn/unge og deres familier.

- Ligeledes sidder der ude i danske hjem en masse ældre mennesker, som oplever eksistentielle problemer. De sidder med tanker om døden, livs fortrydelser, tanker om ting de aldrig fik gjort, eller som de fik gjort. De oplever depression eller angst, og her tilbyder jeg at komme hjem til folk privat. Så får jeg en snak med den ældre om, når livet på sin helt egen naturlige måde går på held. Samtaler i eget hjem giver ofte den, jeg besøger, en større tryghed og det kan for mange være grænseoverskridende at skulle besøge en klinik. Ved et hjemmebesøg er man mere anonym, siger Annette Jørgensen.