Stjernestatus

Med en smuk udsigt over havet tilbragte personalet påsken på Maldiverne med at lave en pop up-restaurant.

Han fortæller, meget var planlagt hjemmefra, så både menu og råvarer var klar ved Ti Trin Neds ankomst.

- De havde sørget for, råvarerne var den standard, vi ønskede. Det var en fornøjelse at arbejde med dem. De har gjort sig umage for at opfylde vores ønsker, fortæller Rainer Gassner.

Ti Trin Ned fik i 2017 en Michelin-stjerne og bevarede den ved seneste uddeling i februar for 2018. Restauranten har holdt til i lokaler på Norgesgade siden 2001. I 2019 flytter restauranten i nye lokaler i Kanalbyen, så gæsterne fremover vil få havudsigt over Lillebælt.