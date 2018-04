Der er tegninger, grafik, akvareller, malerier og skulpturer og formentlig noget for enhver smag, når væggene i Rådhushallen i Odense Rådhus fra 13.-18. april indtages af 300 forskellige værker.

Det er kursister fra Den Ny Kunstskole under DOF Paarup Aftenskole, som udstiller vinterens arbejder, og det betyder meget for dem, forklarer Lisbeth Lunding, skoleleder ved DOF Paarup Aftenskole:

- Det er mennesker i vidt forskellige aldre og med vidt forskellige forudsætninger, som alle brænder for det samme, nemlig at arbejde med deres kunst og få lov til at vise den, siger hun.

Det er 25. gang, at DOF Paarup Aftenskole benytter sig af muligheden for at tage byens fine hal i brug. Det er blevet en tradition, siger Lisbeth Lunding.

- Det flugter godt med aftenskolernes væsentligste formål: at fremme åbenhed og folkeoplysning. Når kursisterne udstiller, er det for besøgende også en mulighed for at se, hvad man kan få ud af at gå på aftenskole.

Udstillingen åbnes med fernisering torsdag 12. april kl. 16.30. Landsformand for Dansk Oplysnings Forbund, Ingolf Christensen, holder åbningstale, mens Rasmus Henriksen, basun og Ulf Starup, klaver spiller.