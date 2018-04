Sønderjyske fik onsdag en usædvanlig optakt til pokalbraget torsdag aften mod Brøndby.

Her måtte store dele af spillertruppen stille til afhøringer hos Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Matchfixing-sekretariat, skriver TV3 Sport.

Baggrunden er sagen om Sønderjyskes 1-2-nederlag i sidste runde i grundspillet. Nederlaget betød, at Sønderjyske endte i en mere fordelagtig nedrykningspulje, og klubben undersøges for ulovligt trav i forbindelse med kampen.

Efter nederlaget blev der udtrykt glæde over resultatet på Sønderjyskes Twitter-profil, hvilket klubben få timer senere på kampdagen beklagede.

Efter kampen lagde Sønderjyske-spilleren Christian "Greko" Jakobsen i et tv-interview heller ikke skjul på, at han var træt af, at holdet var endt i en situation, hvor det kunne betale sig at tabe.

Derfor havde Fodboldens Disciplinærinstans i første omgang åbnet en sag, men senere meldte matchfixing-sekretariatet sig på banen.

Hele sagen vil givetvis påvirke Sønderjyskes spillere, der torsdag aften tager imod Brøndby i kvartfinalen i DBU Pokalen.

Det mener Brøndby-træner Alexander Zorniger.

- Sønderjyske kom ikke med i Mesterskabsspillet, og med al den virak der p.t. er omkring deres nederlag mod FC Midtjylland og de eventuelle konsekvenser af det, så vil Sønderjyske gå på banen og give alt, hvad de har.

- En semifinaleplads vil give dem noget positivt at fokusere på, så jeg er ikke i tvivl om, at vi vil møde en flok Sønderjyske-spillere, der gerne vil bevise noget, siger Zorniger ifølge Brøndbys hjemmeside.

Han oplyser, at Brøndby vil skifte ud i truppen og i startopstillingen til pokalkampen i forhold til det hold, der i weekenden slog AaB 3-0 i Aalborg.

Onsdag blev Silkeborg IF som det første hold klar til semifinalen i pokalturneringen, da Silkeborg ude vandt 3-1 over Randers FC.

De øvrige kvartfinaler spilles i næste uge. Her spiller Hobro mod FC Midtjylland, mens Fredericia tager imod AaB.