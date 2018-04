Læserbrev: I love Otterup!

For nogen tid tilbage fik vi en streamer med denne tekst. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig teksten.

Vi har virkelig mange gode områder og stier her i Otterup. Jeg har vist besøgt dem alle sammen med mine hunde. Der er dog et lille aber dabei: Fortovene. Man lavede en del af dem sidste sommer, og nu ser jeg i avisen, at dette arbejde skal fortsættes i år, men ak og ve.

Et af de steder der trænger mest er igen ikke med. Dem der udvælger fortove vender det blinde øje til, når de passerer Strandvejen. Fliserne her ligger med niveauforskelle på op til fire cm.

Dette har jeg følt på egen krop to gange, hvor jeg faldt med knuste briller til følge. Dette er en følelig udgift for en pensionist. Sidste gang jeg faldt, fik det ekstra følger. Jeg havde en smule vrøvl med det ene knæ, men gik alligevel 8-10 kilometer om dagen.Dette var jeg færdig med ved sidste fald. Herefter måtte jeg have et nyt knæ, men godt for det. Nu går det ganske godt, og jeg er snart i fuld vigør, så jeg glæder mig til, at snart næsten alle fortove i Otterup er i god stand.

I håb om en god sommer for alle, hvor vi kan nyde omgivelserne.