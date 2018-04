Den 14-årige violinist Stefan Burchardt, som vandt tv-konkurrencen "Vidunderbarn" på DR1, trækker folk til koncert i Næsbyhoved-Broby Kirke. Den første koncert, der finder sted mandag 16. april klokken 19, blev udsolgt på rekordtid, for det tog kun seks dage, før alle billetterne var væk. Det havde arrangørerne aldrig prøvet før.

Af den grund blev der arrangeret en ekstra koncert samme dag, og her er stadig billetter at få for de hurtige.

Ekstrakoncerten finder sted samme dag klokken 17.

Stefan Burchardt har til koncerterne inviteret sin mentor fra tv-programmet, violinisten Kim Sjøgren, til at deltage som gæst. Sammen spiller de musik for to violiner, og Kim Sjøgren krydrer det hele med et par ord om musikken undervejs.

Billetter til koncerten koster 100 kroner stykket og kan købes på Næsbyhoved-Broby Kirkes hjemmeside.