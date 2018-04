Tre fremtrædende profiler har forladt Dansk Folkeparti Middelfart. Trekløveret peger på byrådsmedlem Steffen Daugaard og dele af dennes familie som årsag. Steffen Daugaard føler sig udsat for et upassende angreb, han vanskeligt kan forholde sig til.

Middelfart: Anni Tyrrestrups overraskende exit fra Dansk Folkeparti tilsat flere anklager mod byråds- og nu tidligere partikollega Steffen Daugaard kom samme dag, som han holdt sølvbryllup.

En festlig begivenhed, som gjorde, at han først nu har mulighed for at forholde sig til sagen. Skåret ind til benet føler han sig udsat for et personligt og upassende angreb. Påstande om samarbejdsproblemer preller af.

Steffen Daugaard Steffen Daugaard er 57 år.



Han er født ved Nørrebro Runddel i København, og flyttede som barn til Odense, hvor han gik på Marie Jørgensens drenge- og pigeskole i Nørregade.



I 1983 begyndte han i dansk politi, og flyttede i 1989 til Middelfart. Her var han ansat i Middelfart Politi indtil politikredsreformen i 2007, hvor de fem fynske politikredse blev lagt sammen til Fyns Politi. Han var også tillidsmand for betjentene i det daværende Middelfart Politi.



I 2007 blev han af medlemmerne i Fyns Politiforening valgt til næstformand, og allerede året efter blev han valgt til formand.



Han er gift med Kristine Daugaard, som er førtidspensioneret viceskoleinspektør. Hun har tidligere været opstillet for Socialdemokratiet, men blev ikke valgt ind i byrådet. Parret har tre voksne børn sammen. En søn på 36 år, en datter på 24 år, og en søn på 22 år. Den ældste søn har adskillige gange været udsendt til blandt andet Afghanistan og Irak. Steffen Daugaard er 57 år.Han er født ved Nørrebro Runddel i København, og flyttede som barn til Odense, hvor han gik på Marie Jørgensens drenge- og pigeskole i Nørregade.I 1983 begyndte han i dansk politi, og flyttede i 1989 til Middelfart. Her var han ansat i Middelfart Politi indtil politikredsreformen i 2007, hvor de fem fynske politikredse blev lagt sammen til Fyns Politi. Han var også tillidsmand for betjentene i det daværende Middelfart Politi.I 2007 blev han af medlemmerne i Fyns Politiforening valgt til næstformand, og allerede året efter blev han valgt til formand. Han var indtil marts tillidsmand for de cirka 700 betjente i hele Fyns Politi. Han er gift med Kristine Daugaard, som er førtidspensioneret viceskoleinspektør. Hun har tidligere været opstillet for Socialdemokratiet, men blev ikke valgt ind i byrådet. Parret har tre voksne børn sammen. En søn på 36 år, en datter på 24 år, og en søn på 22 år. Den ældste søn har adskillige gange været udsendt til blandt andet Afghanistan og Irak.

- Jeg er ikke bekendt med, at det skulle være tilfældet, og derfor kan jeg heller ikke forholde mig til dem. I min verden er samarbejdsproblemer noget konkret. Det har der ikke været noget af. Jeg har ikke haft problemer med Anni, og jeg ved ikke, hvad hun hentyder til. Hendes udmeldelse kommer som en stor overraskelse. Hun har aldrig sagt noget til mig om, at der var et eller andet, vi to skulle have udredt, selv om jeg kan læse mig til, at det åbenbart skulle have stået på siden 2016.

Anni Tyrrestrup hævder også, at du og din familie skulle have sat sig for tungt på DF Middelfart. Er det rigtigt?

- Min kone blev af formanden bedt om at stille op til en bestyrelsespost. Det valgte hun at sige ja til, hvorefter hun blev valgt. Det er vel helt normalt. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er for en agenda, hun er ude i. Der har været generalforsamling. Medlemmerne har talt. Alt er gået efter bogen. Så er der noget med, at jeg skulle været utidig og uhøflig. Jeg er vant til direkte tale, men er hverken utidig eller uhøflig.

Steffen Daugaard stiller sig ligeledes uforstående overfor, hvorfor den mangeårige formand Anton Pedersen og Helle Rosenkilde Nissen, der fik 238 stemmer ved kommunalvalget, også har valgt at forlade partiet.

Det er trods alt tre markante profiler i DF Middelfart, der på samme tid melder sig ud. Det giver dig ikke stof til eftertanke?

- Jeg vil sige, at jeg sidder tilbage med en lettere undren. Hvis man vil politik, må man blive og fortsætte arbejdet. Man får jo ikke sin vilje ved at gå sin vej. Derimod kan man få indflydelse ved at blive.

Fælles for de tre er, at de oplever, at de er kommet på kant med dig og din familie. Giver det anledning til refleksion?

- Jeg ved ikke, hvad det er for en kant, de henviser til. Jeg tror, det handler om noget helt andet. Om valgresultatet sidste år. Selvfølgelig gør det ondt at miste en masse stemmer. Så begynder man at se frem og skal lede efter en undskyldning.

DF mistede kun 121 stemmer.

- Ja, det er den ene måde at gøre det op. Den anden er, at hun faktisk mistede 300 personlige stemmer, og at hun nok ikke kunne leve med det. Men jeg kan kun gætte. Jeg ved jo ikke, hvad der foregår oppe i hendes hoved. Hele den her sag kommer bag på mig. Jeg har meget svært ved at se, at det er mig, som er problemet.

- Jeg føler mig bestemt ikke som nogen skurk. Jeg går ind for åbenhed, forskellige synspunkter og højt til loftet. Jeg har været vant til foreningsarbejde næsten hele mit liv. Om det så er i en svømmeklub, en håndboldklub eller i forbindelse med mit politiarbejde. Jeg ved hvordan, tingene skal køres.

Forandrer den her situation dit byrådsarbejde?

- Man kan sige, at de udvalgsområder, løsgængeren beskæftiger sig med, er jeg nu nødt til at læse lidt mere på, og det overkommer jeg nemt, siger Steffen Daugaard og opfordrer Anni Tyrrestryp til at trække sig fra sine udvalgs- og tillidsposter.

- Jeg ved godt, at Styrelsesloven er sådan, men jeg synes, at de mennesker, som har stemt på hende, fordi hun er DF'er, må da føle sig sådan lidt... På det moralske plan mener jeg, at hun burde droppe sine poster.

Anni Tyrrestrups bratte afsked med Dansk Folkeparti medfører også, at hun og Steffen Daugaard ikke længere sidder ved siden af hinanden til byrådsmøderne.