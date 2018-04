Lokaldebat: Lørdag den 31. marts solgte Bagermester Carsten Bak Matthiesen i Brugsen, Nørre Aaby, 1800 romkugler i timen. Til lykke med succesen.

Jeg bor i Odense, og overvejer at kører ind omkring disken, næste gang jeg benytter motorvejen i nordvestlig retning, men inden jeg beslutter mig for at bruge den ekstra tid det vil tage, vil jeg forfærdelig gerne have oplyst hvad romkuglerne indeholder?

Det skulle vel ikke være noget problem, eftersom enhver bager har deklarationspligt. Jeg har, ligesom mange andre danskere, lidt for meget omkring maven, og skal derfor passe på indtagelse af mættede fedtstoffer og sukker, så hvis jeg skal bytte min frokost ud med romkugler, er det vigtigt for mig, såvel som for mange andre, der er i samme vægtklasse, at få en viden om indholdet i romkuglerne.

Jeg håber naturligvis, at reaktionen vil være behjælpelig med en deklaration, således at vi forbrugere kender til indholdet i romkuglerne før vi køber.

Kære Per Brochstedt. Relevant spørgsmål. Her ingredienserne:

600 g wienerbrød, 300 g mazarinbund, 100 g kakaopulver, 125 g ægte mørk chokolade, 125 g fløde, 0.5 dl Malibu-rom, 100 g nutella eller anden nougat creme, romessens, crispearls salted caramel.Venlig hilsen Henrik Larsen, lokalredaktør