energiafgift

Et forslag om at fjerne afgiftsfritagelse fra industriel overskudsvarme kan koste forbrugerne dyrt og betyde at overskudsvarme sendes op i den blå luft, lyder det i opråb til Christiansborg.

Fredericia: Fjernvarmeprisen for et parcelhus vil stige med 560 kroner, hvis politikerne vælger at følge skatteministeriets oplæg til at hæve skatten på overskudsvarme fra industriel produktion med op til 600 procent. Det rammer overskudsvarmen fra blandt andet Shell Raffinaderiet, som sammen med cementfabrikken Aalborg Portland er landets absolut største leverandør af overskudsvarme til fjernvarmenettet. Kamp om afgiftskroner I en årelang skattesag mellem Skat og Shell Raffinaderiet/TVIS på den anden side kæmpede parterne netop om, hvorvidt der skulle betales afgift af en del af overskudsvarmen fra Shell.Den sag tabte skattemyndighederne, og forbrugerne fik omkring 100 mio. afgiftskroner retur.



Det er den afgift, der nu er i spil igen, og som skatteministeriet vurderer vil medføre prisstigninger på omkring 350 kr./året i Aalborgområdet og på 560 kr./år i Trekantsområdet for et standard parcelhus.



Shell Raffinaderiet er den største industrielle leverandør af overskudsvarme i Danmark. Shell sender årligt 1300 TJ ud i fjernvarmenettet, mens Aalborg Portland som næststørst leverandør sender sender knap 1200 TJ.



Overskudsvarmen er underlagt en overgangsordning i afgiftssystemet og fjernes den, vil det give de betydelige forhøjelser af fjernvarmeprisen, fremgår det af delanalyse 5 fra Skatteministeriet. - Varmen er et overskudsprodukt i vores produktion, men hvis vi skal levere til TVIS, så skal vores pris være konkurrencedygtig. Det kan være svært, når vi skal konkurrere med varme, der produceres på afgiftsfri biomasse, siger pressechef hos Shell Raffinaderiet Torben Sørensen. Uanset om TVIS kan aftage overskudsvarmen eller ej, så udløser raffinaderiprocesserne en overskudsvarme, påpeger de to direktører Kurt Bjerre fra Shell Raffinaderiet og Michael Thomsen fra Aalborg Portland i fælles opråb til politikerne. - Vi producerer ikke varme for at afsætte den til fjernvarmesystemet, for det koster os mere at producere en gigajoule fjernvarme, end vi kan sælge den til. Men vi er glade for, at den spildvarme, vi alligevel har til rådighed, kan udnyttes på fornuftig vis, og vi vil strække os langt for at nyttiggøre hver en GJ, fastslår de.

Kunne levere mere

I dag leverer Shell og Aalborg Portland varme til 46.000 husstande og sparer ifølge selskabernes beregning samfundet for afbrænding af 47.000 ton kul og 130.000 ton biomasse hvert år. Og der kunne sendes langt mere overskudsvarme ud til fjernvarmekunderne, påpeger de to virksomheder. De vurderer, at der er spildvarme nok til yderligere 20.000 husstande. Grunden til, at potentialet ikke kan udnyttes fuldt ud, er afgifterne. - Det er dyrt at investere i de anlæg, der skal sende varmen på fjernvarmenettet, og de investeringer skal betales tilbage via varmesalg. Men når afgifterne er for høje, kan vi ikke konkurrere på prisen. - Skærbækværket producerer i dag varme på baggrund af biomasse. Så I gerne, at den produktion blev reguleret ned, så man i højere grad udnyttede den overskudsvarme, I kan levere? - Det er en stor styrke for TVIS-systemet, at der er konkurrence og flere leverandører, men vi mener, at der er fornuft i, at vi kan levere overskudsvarme til en pris, der er konkurrencedygtig, og at der ikke sker en skævvridning ved afgifter, der ikke er teknologineutrale. Det bør den kommende energiaftale tage hensyn til, siger Torben Sørensen. - I har vel også en overskudsvarme, som I gerne vil sælge? - Det vil vi selvfølgelig, men det afgørende er, at vi står med en overskudsvarme, som vi kan nyttiggøre fremfor at sende den op i den blå luft, siger Torben Sørensen.

Uklogt med afgift