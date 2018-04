Bevarelse

Lokaldebat: Vi er blandt dem, som værdsætter, at Middelfart kommune stiller krav til renovering med mere i den gamle bydel. Vi skal værne om Middelfarts historie til gavn for både beboerne og turisterne.

Når det er sagt, undrer det os, at et privat firma får lov til at lade et stort og grimt reklameflag vejre over bydelen lige over for kirken. Har nogen givet lov til det? Hvad mener menighedsrådet og den gamle bydels beboerforening?

Mens vi er ved tasterne, vil vi opfordre kommunen til at lægge pres på ejerne af de ejendomme i vores bydel, som er ved at forfalde, så de renoveres. Man skal ikke gå langt i Algade for at finde ejendomme, som ikke lægger op til den standard, som kommunen forlanger. Det er synd for naboerne og for kvarterets beboere.