Mediemaskinen: Symbolsk mediepolitik med populistiske tilbøjeligheder

Svigter DR lytterne og seerne ude i provinsen? Er TV2 en glubsk hovedstads-ulv i provins-klæder? Og vil Radio24syvs hippe snakkehoveder i 1606 København V i virkeligheden ikke have rigtig godt af at blive udstationeret i Jylland?

Spørger man Dansk Folkeparti, får man henholdsvis ja, ja og jo som svar.

Kravet til de tre store medievirksomheder om mere public service i provinsen er et af de markante fingeraftryk, partiet allerede har sat på Folketingets forhandlinger om et nyt medieforlig.

“ Det danske mediebillede hænger skævt og har en umiskendelig hældning mod hovedstaden.

Og modsat med det ultimative sparekrav til DR på knap 800 millioner kroner har Dansk Folkeparti med et krav om mere journalistik i provinsen en god pointe.

Det er efterhånden længe siden, DR så småt begyndte at miste interessen for provinsen.

Først blev det folkekære tv-program "Landet Rundt" - og dets navnkundige idémand Preben Heide - sendt på pension.

Siden fik den ellers opfindsomme provinsafdeling i Aarhus en kold skulder og sølle budgetter at gøre godt med. Og med beslutningen om at samle alle programaktiviteter i en funklende ny medieby i Ørestaden i København mistede DR tilsyneladende helt blikket for provinsen.

På helt samme måde, som da Odenses status som hovedsæde for TV2 ret hurtigt viste sig at være mere af navn end af gavn.

Det er efterhånden 30 år siden, hovedsædet i Odense blev indviet. Men siden har TV2 været så fokuseret på hovedstaden, at det i dag er der, de fleste af tv-stationens medarbejdere har deres gang.

Så ja. Dansk Folkepartis diagnose er rigtig.

Spørgsmålet er blot, om medicinen så også kan kurere københavnerkvalmen.

Der er næppe tvivl om, at en omplacering af Radio24syv til Aarhus tager den værste galde og mavesyre.

Men nogen garanti for, at lytterne får en bedre taleradio ud af det, er der ikke.

Snarere tværtimod.

Som radiochef Jørgen Ramskov påpeger, så er et rend af kilder en forudsætning for at lave levende taleradio på det niveau, Radio24syv gør.

Og eftersom mange af de kilder, radiostationen benytter sig af, er politikere og beslutningstagere, som nu engang befinder sig i København, bliver det både bøvlet og dyrt at sende Radio24syv fra Aarhus.

Så det får både københavnerne og folk i provinsen formentlig blot ringere radio ud af.

Og på samme måde med TV2.

Hovedsædet ligger i Odense, og det skal det blive ved med.

Men seerne i provinsen får ikke nødvendigvis mere og bedre tv ud af en tvangsforflytning af 100 eller flere skriveborde fra København til Odense.

Det danske mediebillede hænger skævt og har en umiskendelig hældning mod hovedstaden.

Men det kan en mediepolitik med populistiske tilbøjeligheder næppe rette afgørende op på.

Og eftersom der jo allerede findes både store og stærke mediehuse herude vest for Valby Bakke, er det her, politikerne bag det kommende medieforlig bør rette blikket hen.

Der er meget langt mellem public service-stationernes medarbejdere i provinsen. Men dem har de regionale og lokale aviser og tv- og radiostationer til gengæld mange af.

Journalister, som ikke bestiller andet end at bo, leve og arbejde ude i den provins, Dansk Folkeparti - og andre partier med det - så gerne ser fylde mere i mediebilledet.

Penge til den journalistik, der allerede bliver produceret meget af i provinsen, vil med andre ord være givet godt ud.

En styrkelse af de regionale og lokale dagblade og TV2's og DR's regioner er en bedre investering end kostbare og tvivlsomme omplaceringer af statsautoriseret public service.

Og samtidig et fingeraftryk på et kommende medieforlig, der vil være meget mere end blot symbolsk.