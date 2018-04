Debat: DF-ballade

Læserbrev: Landsbytosser, hovedløse havenisser og en kaglende bortløber. Således karakteriserer John Jensen nogle af sine partikolleger i DF-Svendborg.

Må det være tilladt at minde John Jensen om, at disse mennesker er demokratisk valgt? Dermed falder Jensens karakteristik naturligvis tilbage på de folk, der har valgt partikollegerne ind. Og ikke mindst på John Jensen selv, forstår sig.

For ikke så længe siden meddelte John Jensen, at han ville stoppe med at skrive læsebreve i FAA med begrundelsen, at han blev boykottet af de medarbejdere på avisen, der redigerer, hvilke læserbreve, der lever op til avisens normer for, hvad avisen kan offentliggøre. Den ene af disse, navngiven af hr. Jensen himself, udtrykte han lede ved. Mon ikke mange DF-sympatisører ville ønske, at den kære Jensen havde holdt sit ord.

Hvorfor stiller John Jensen ikke selv op som kandidat, når der skal vælges repræsentanter for partiet i Svendborg? Sikken mageløs gevinst han ville kunne blive for partiet, når han nu er så meget mere kvalificeret end landsbytosserne, de hovedløse havenisser og den kaglende bortløber?