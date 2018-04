Debat: Pesticidrester: Lad forsigtighedsprincippet råde

Læserbrev: I sagen om pesticidrester i drikkevandet er partiet Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen atter engang ude og berolige os med, "at man skal drikke tøndevis af vand og nærmest drukne, før man kommer bare i nærheden af sundhedsfare".

Han henviser til de skrappe danske grænseværdier og måleudstyr i verdensklasse. Men hvad myndighederne af gode grunde har notorisk svært ved at vurdere og måle, er de såkaldte cocktail-effekter stammende fra summen af diverse kombinationer af giftrester, der hver især er til stede i koncentrationer under grænseværdierne. Og ny, solid forskning fra blandt andet Amerika giver højst foruroligende resultater, nemlig negativ påvirkning fra selv meget lav pesticidpåvirkning hos mødre på deres ufødte børns intelligens.

Konklusionen burde være krystal klar: Der er al mulig grund til at tage forsigtighedsprincippet i anvendelse og arbejde målrettet for at få udfaset pesticider i alle former fra det danske miljø. Sandelig også af hensyn til insekter, fugle, flora og alle andre af vore medskabninger, som har det rigtig dårligt, og som Bonnesen sjældent nævner med et ord. Det er en ærlig sag, at Bonnesen er talsmand for et bestemt erhverv, men det er en kortsigtet kræmmermentalitet og et indsnævret velfærdsbegreb, han forsvarer. Og han er i fare for at komme til at dele skæbne med sin partifælle, en nu forhenværende statsminister, som for år tilbage kækt erklærede, at "ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø har lidt skade af den førte politik".

Det viste sig at være fuldstændigt utroværdigt.