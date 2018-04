Kerteminde: Hvis der er noget, vi kan lige i Kerteminde, så er det is. Vi spiser så meget af det, at der nu er ved at være for trangt i Den Italienske Isbutik på Johannes Larsens Plads (Torvet).

Indehaver Fadi Kiki har derfor søgt kommunen om at måtte udskifte et almindeligt vindue ud mod torvet med et, der har samme højde som det store vindue.

- Problemet er, at vi har vaffelbageren klemt inde her lige ved siden af kasseapparatet. Når vaffelmaskinen er i brug spreder den så meget varme, at det næsten ikke er til at holde ud, forklarer Fadi Kiki.

Vaffelbageren skal derfor hen og sidde ved det nye vindue. Men selvom Fadi Kiki skulle få sin tilladelse, så er han ikke sikker på, at han kan nå flytningen i år.

- Der er en væg, der skal rives ned og en kældernedgang, der skal overdækkes, for at det kan lade sig gøre, så det bliver nok først til næste år. Så må vi svede os igennem 2018, siger han.