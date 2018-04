En af forsvarerne i sagen mod tre tidligere medlemmer af Black Army vil have sagen genbehandlet i byretten som følge af borgmesters udtalelser om, at han følte sig sikker på, at de tre ville blive dømt.

Efter at have været udsat længe på grund af en tiltalts sygdom i december tog Østre Landsret torsdag hul på sagen om Black Armys afpresning af en tatovør i Odense - næsten et år efter byretten fandt tre mænd skyldige. Står det til advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for en af de tiltalte, skal sagen dog gå om i byretten. Hun har nedlagt påstand om hjemvisning på grund af Odenses borgmester Peter Rahbæk Juels udtalelser til TV2 Fyn inden byretssagen 28. april sidste år. - Han er overbevist om, at de tre bliver dømt, sagde forsvareren, der afspillede et videoklip med interviewet i landsretten.

- Det bekymrede mig meget

Mette Griths Stages klient, der i byretten blev straffet med otte måneders fængsel, forklarede torsdag, at han frygtede, at borgmesteren påvirkede dommerne. - Det bekymrede mig meget. Han var ikke valgt, han var stedfortræder, og han skulle gøre reklame for sig selv. Han blev ved med at kigge på mig, mens han sad med krydsede arme og et stort smil. Efter TV2 Fyn-interviewet blev borgmesteren politianmeldt for udtalelserne. Ifølge anmelderen Abdul Daabas overtrådte borgmesteren retsplejeloven ved at dømme de tiltalte på forhånd. - Jeg har ikke nogen kommentar til den politianmeldelse. Jeg ser det som et mediestunt fra Black Armys side for at fjerne fokus fra den kriminalitet, de står for, og jeg ønsker ikke at diskutere med Black Army, sagde Peter Rahbæk Juel (S) dengang.

Anket til frifindelse