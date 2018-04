ODENSE: 30.000 vinylplader fylder godt op i Musikhuset Posten lørdag på Odenses Internationale Plademesse. Fra klokken 10 til 15, og for 20 kroner, får man adgang til at finde måske lige dén udgivelse på vinyl. Cd'er og dvd'er med alle genrer fra 1950'erne og frem til i dag. - Der er masser af sjældne samlerobjekter og almindelige tilgængelige vinyler til salg. Man kan også finde promotion- og fanklubudgivelser, der aldrig før har været til salg i en pladebutik. Der er endvidere et stort udvalg af Lp / 7 " omslag og inner sleeves og ikke mindst merchandise for enhver smag, blandt andet bøger, T-shirts med mere, siger arrangør Jesper Jannik fra arrangørgruppen Vinylmani. (RAS)