Det er over 20 år siden, at Østkyst Hustlers solgte tusindvis af album og gjorde en helt almindelig, venlig mand på 29 år med permanent McDonalds-hattehår og et begrænset sexliv til folkeeje. I dag lever Bossy Bo, Jazzy H og Nikolaj Peyk med panikalderen og på den knivskarpe grænse, der følger med den alder. Hustlerstilen har fået grå hår, men er stadig intakt - måske mere end nogensinde.

- Den handler om, at man godt kan føle sig sexet, selv om man er blevet halvgammel. Man oplever en eller anden form for seksuel styrke i den alder, man har. Så når du hører den sang alene, så er det lidt en stolthed over at have noget af det der George Clooney-halløj, som rent faktisk findes, fortæller Nikolaj Peyk.

Efter et år tid væk fra landevejen, har Jazzy H, Bossy Bo, Nikolaj Peyk og deres fire-mand store band pakket kufferten med spillelyst, gamle klassikere og en smule ny musik fra et kommende album.

Undskyld skat

Hvis jeg nu dropper alt værdighed,

Skær den ned

hvor lang tid vil det ta' mig

at få den kegle i det spejl til ik' at grine af mig

Hustlers, der overlever, har selvindsigt. De tre fra østkysten ved godt, at de er nået en alder, hvor der er en hårfin balance mellem at være verdensmand og kæmpeklovn. Og lytter du til første-singlens a-side, så gør dig selv den tjeneste at lytte til b-siden "Undskyld skat" også.

- Hvis man hører den sang, som grundlæggende handler om noget utroskab og noget ubehageligt, så er det det, man tager den for. Men når man hører dem sammen, som den a-side og en b-side, så giver det en historie omkring noget panikalder. Så det er det der med én historie, to historier samlet giver det en tredje historie, siger Nikolaj Peyk.

Og det er i den tredje, samlede historie, at man finder ind til kernen i det, Østkyst Hustlers gerne vil fortælle på første-singlen.

- På en eller anden måde vil vi gerne fortælle om, at det er sgu ikke så nemt at blive voksen og nå den alder, vi har nået. Man skal passe på. Man har så fabelagtigt mange muligheder, når man når op i den her alder. Man har den mulighed, at man er tilfreds og har styr på sine ting og kan gøre en masse ting. Men der også utrolig mange mennesker, som bliver utrolig kede af det, og bliver bitre, fordi de føler, at alt det fede lå bag ved dem, og hvis man begynder at definere sig selv efter, hvad man var engang, så er man sgu på vej et forkert sted hen. Så det er en fascinerende alder, fordi man har så mange muligheder, men man har virkelig også mange muligheder for at falde i de forkerte huller, siger Nikolaj Peyk.

Det fulde album forventes at være færdig og klar til udgivelse i løbet af en måneds tid. Det overordnede tema for pladen lægger sig ifølge Nikolaj Peyk ret godt op ad førstesinglen, og det samme gør præmissen for at lytte pladen. Den høres bedst som ét samlet værk, da det er sådan, den er lavet.

- Nu begynder folk at kunne sætte sig ind i, hvordan det er at lytte til et album igen, fordi der er så mange, der er begyndt at høre vinyl, hvor pladen udgår en helhed. Op gennem nullerne har musik været sådan lidt noget underligt noget - noget "pick and choose" - jeg kan godt lide det nummer og det nummer. Men vi arbejder ud fra, at albummet er en helhed, og at der er en rød tråd igennem det, siger Nikolaj Peyk.