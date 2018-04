Næste gang, du går en tur gennem Odense, så kig dig omkring. Hvad ser du? Huse, butikker, bygninger, mennesker? Givetvis, men hvad ser du. Ser du de motiver, byen åbenbarer ved sin blotte tilstedeværelse?

Hvis ikke snyder du dig selv for en oplevelse. Det er Instagram-profilen @odenses_gader dokumentation for.

Den håndteres af journalist og fotograf Kasper-Emil Tornfeldt, der har gjort det til et personligt projekt at bruge mindst en time dagligt på at indfange motiver, mange af os formentlig ikke lægger mærke til.

- Det er først og fremmest for min egen skyld, at jeg gør det. Det tvinger mig til at komme ud og se på min by, og det er i sig selv er nok til at gøre det. Hvis andre synes det er fedt, det jeg laver, så er det en kæmpe bonus, og det gør mig virkelig glad, men det er ikke derfor, jeg gør det, forklarer han.

Kasper-Emil Tornfeldt er Odense-dreng helt ind til benet, og han er stolt af det. Han er stolt af sin by, der pt er under en af de største forvandlinger nogensinde. Det giver i sagens natur masser af nye motiver, men, som hans galleri på Instagram afslører, så er der lige så meget interessant i "det gamle Odense".

- Odense forandrer sig meget i øjeblikket, så der dukker hele tiden nye ting op. Men jeg støder på lige så mange motiver, som har været her altid, men som jeg ikke har lagt mærke til før, siger han.

Selv om profilen primært er for egen fornøjelses skyld, så håber han alligevel, at den kan være med til at ændre den lidt negative holdning til byen, der længe har eksisteret og som stadig findes.

- Mange af mine egne barndomsvenner er flyttet fra byen, og det havde de travlt med. Det har ligget lidt til odenseanere ikke at sætte pris på de ting, der er her. Det er lidt som om, at mange i byen har haft for travlt med at kigge andre steder hen, så de har slet ikke fået øje på alt det smukke, der er i Odense. Det vil jeg gerne være med til at åbne folks øjne for. For jeg synes rent faktisk, at Odense er en smuk by med virkelig meget at byde på.

Tvivler du på ham, så smut forbi Odenses Gader på Instagram.