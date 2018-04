På grund af Niels Holck-sagen har forholdet mellem Danmark og Indien i en årrække været anstrengt.

Men på det seneste har der været tegn på bedring.

Torsdag formiddag annoncerede Statsministeriet i en pressemeddelelse, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal deltage i et nordisk-indisk topmøde i Stockholm 17. april.

Her vil han mødes med Indiens premierminister, Narendra Modi, og statsministre fra de andre nordiske lande for at diskutere samarbejde om handel, vækst, klima og verdensmålene.

I 2017 var flere danske ministre på besøg i Indien, og dermed er statsministerens deltagelse i det nordisk-indiske topmøde det seneste af en række tegn på bedring i forholdet.

Statsministeren fortæller i pressemeddelelsen også, at han skal tale med "premierminister Modi på et bilateralt møde i margin af topmødet" - altså kun de to parter.

- Indiens globale rolle er betydelig, såvel politisk som økonomisk, og Indien får i disse år en stadig større rolle i Asien og resten af verden, siger Lars Løkke Rasmussen i pressemeddelelsen.

- Jeg ser frem til sammen med mine nordiske kolleger at drøfte, hvordan vi på en række områder kan styrke samarbejdet med verdens største demokrati.

Danske Holck var med til at kaste våben ned til en indisk oprørsgruppe i delstaten Vestbengalen i 1995.

Niels Holck flygtede efterfølgende til Danmark.

Indien har krævet Holck udleveret til retsforfølgelse. Østre Landsret besluttede dog i 2011, at Holck ikke kunne udleveres, og indtil videre har Danmark afvist kravet.

Det har medført diplomatiske spændinger i forholdet mellem Danmark og Indien.

I december 2016 kunne Justitsministeriet oplyse, at Indien igen havde begæret Niels Holck udleveret.

Topmødet er det første nordisk-indiske topmøde nogensinde, oplyser Statsministeriet.

Ifølge Statsministeriet er Indien den hurtigst voksende af G20-økonomierne, og landet ventes fra 2022 at være det mest folkerige land i verden.

Lars Løkke Rasmussen håber blandt andet på, at "Danmark kan bidrage til at gøre Indiens imponerende vækst grønnere".