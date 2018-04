Odense Håndbold har syv point i slutspillet. Ifølge Jan Pytlick skal Odense have to point mere for avancement.

Odense Håndbold er efter onsdagens 27-21-sejr over FC Midtjylland snublende nær en semifinaleplads i kvindernes bedste håndboldrække.

Ifølge klubbens cheftræner, Jan Pytlick, skal Odense blot have en sejr mere i slutspillets sidste tre kampe for at bytte de nuværende syv point ud med videre avancement til semifinalen.

- Det ser godt ud. Rent matematisk er vi på ingen måder i land endnu, men som det ser ud nu, så skal vi nok op og have ni point, så vi mangler stadig to point mere, siger Jan Pytlick.

Odense opnåede en andenplads i grundspillet og fik derfor to point med over i slutspillet.

Halvvejs gennem slutspillet er det blevet til to sejre og en uafgjort, og mandskabet har samtidig overstået to udekampe - endnu en fordel for Odense.

- Vi har to hjemmekampe tilbage, så jeg vil da bestemt ikke afvise, at det ser rigtig godt ud på nuværende tidspunkt, siger Jan Pytlick.

Odense slutter slutspillet af med to hjemmekampe, men Odense-træneren ser gerne, at tingene bliver afgjort inden da.

- Vi går selvfølgelig efter at vinde alle kampe. Nu har vi Viborg på udebane, og hvis vi kan vinde der, er det selvfølgelig fantastisk, men det er rart at have to hjemmekampe i ryggen til at afgøre det, siger Jan Pytlick.

Odense-træneren slår dog fast, at intet er afgjort endnu i slutspillet.

- Der står så meget på spil for alle hold, og man kan hurtigt blive ramt af nerver, så vi holder begge ben på jorden og arbejder stille og roligt hen mod næste kamp, siger Jan Pytlick.

Kampen mod Viborg spilles tirsdag 10. april.