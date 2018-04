Sport og sundhed

Men nej. For ca. toethalvt år siden begyndte hendes knogler i benet at gå fra hinanden. - Aldrig har jeg haft så store smerter, som da mine knogler begyndte at løsne sig. Det var et smertehelvede. Selv noget så stærkt som morfin kunne ikke dulme smerterne. Jeg blev derfor opereret, og efter endt operation fik jeg af lægerne at vide, at jeg ikke skulle regne med at kunne gå igen, måske hvis jeg var heldig kunne jeg opnå lidt stå-funktion.

- Sclerosen betød, at jeg måtte stoppe på jurastudiet. Jeg kunne ikke længere holde fokus og koncentrere mig. Ligeledes kunne jeg ikke længere skrive på computer, da sclerosen påvirkede min finmotorik. Jeg måtte nu lære at leve med et svært handicap samt sclerose, siger Rie Rasmussen.Nu skulle man så tro, at Rie havde fået de dårligdomme, hun skulle have i livet.

Men der skulle ikke gå ret mange år efter genoptræningen, før Rie igen blev ramt på livet. For ni år siden fik hun konstateret sclerose, efter at hun havde fået et alvorligt attak.

Trods sådan en udmelding viste Rie igen en fightervilje uden lige. To dage efter operationen sad hun på en motionscykel, hvor hun kun kunne træde med det raske ben. For som hun siger:- Der er ingen undskyldning for ikke at træne.- Uanset hvad man fejler, kan man altid træne noget, siger Rie Rasmussen.

Ries fightervilje har gjort hende til verdensrekord holder i Race Running. Hun har verdensrekorderne i både 1500 meter og 5000 meter. Og tilbage i januar 2018 indgik Rie et samarbejde med Line Bostrup, fysioterapeut og indehaver af Fysioline Odense. Samarbejdet går ud på, at Rie og Line træner sammen et par gange om ugen. For Rie vil gøre sine verdensrekorder endnu bedre.

- Jeg har været personlig træner for rigtig mange elitesports folk, men Rie er den person, der udviser den største vilje og indsats. Hun er ganske enkelt helt fantastisk, siger Line Bostrup. - Og sammen er vi ude og prædike, hvor vigtigt det er at prioritere sin sundhed. - Via Rie kan jeg få bevist, at alle kan træne uanset helbred, og at det er så vigtigt at træne. Vi skal glemme undskyldningerne og bare komme i gang.

Næste konkurrence for Rie er i Herning om en måned. Men årets helt store mål er, at der skal sættes verdensrekord. Og så drømmer Rie også om at vende tilbage til landsholdet. Et landshold, hun tidligere har været en del af kortvarigt, men efter et møde blev parterne enige om at stoppe samarbejdet, fordi hun fik at vide, at hendes sclerose og helbred gjorde det svært for hende at passe ind i landsholdets form.