Fredericia: En flere år gammel vision for udvikling af Østerstrand er godt på vej til at blive virkeliggjort. I sin første form for syv-otte år siden blev der drømt om investeringer på mange, mange millioner kroner, men de økonomiske rammer er endt med at være langt mere beskedne. Det har udfordret opfindsomheden i både materialevalg og udformning af faciliteterne på stranden. Og det får ros.

Marianne Andersen, Fredericia:Vi tager ofte herned og går en tur. Vi nyder området meget, og der er ikke mange, der kan matche at have en rigtig badestrand midt inde i byen. Jeg synes, at det er blevet rigtig godt, det der er anlagt. Cirkelbroen er flot, og det er rigtig ærgerligt, at det ikke har kunnet holde.

George Eriksen, Erritsø:Det er imponerende, det de har fået lavet. I forhold til cirkelbroen, så har de jo allieret sig med de bedste specialister på området, så jeg har fuld forståelse for, at de har gjort, hvad de har kunnet for at sikre sig. Men naturen er en hård modspiller her. Jeg fornemmer også, at kystdirektoratet har vist meget lidt forståelse for de kræfter, der er på spil.

Gitte Nielsen, Fredericia:Det er blevet vildt flot, og jeg synes, at det er virkelig ærgerligt med cirkelbroen. Den er smuk, og jeg har altid brugt at løbe en lille tur rundt på den, når jeg har løbet turen hjemmefra og ind til dameroklubben. Vi ved, at der er stærke kræfter på spil, når det blæser hernede, så jeg er nok en af dem, der var skeptiske ved, om det kunne holde. Men jeg håber meget, at de får der løst.