Lars Mørch, medlem af direktionen i Danske Bank blandt andet med ansvar for den baltiske forretning, har sagt op.

Det er et udtryk for, at banken er ved at begrænse skaderne af den hvidvasksag, som banken har hængende over hovedet.

- Det ser ud som om, at Danske Bank er ved at lave damage control, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvaskregler og direktør i revisorjura.dk.