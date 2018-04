Taverna

Bredstruplund: Det bliver det kendte og lokale par, Kisser & Søren, som lægger ud, når restaurant Taverna 8. april tager hul på en række søndage med underholdning og klassisk dansk mad.

Først på ugen var de første 140 billetter allerede solgt, kunne Lars Ole Andresen fra Taverna, som Camilla Lysen driver i det daglige, oplyse.

Ægteparret Kisser og Søren har turneret med egne numre og andre evergreens i årevis, og de er stadig særdeles efterspurgt. Det var ved et amatør-grandprix på Fredericia Teater, at Kisser som blot 11-årig blev bidt af musikken. Siden blev det idolet Dorte Kollo, der fik hende i gang. Søren besluttede i 1969 efter at have hørt Rolling Stones "Honky Tonk Woman", at han skulle være musiker. De to har siden været tro mod deres valg.