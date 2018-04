Han har spillet i et af verdens mest kendte talkshow-bands: The Roots. Han har spillet et hav af Amerikas jazzmusikere, og indspillet for en stor del af musikscenen i Chicago. Nu laver han musik, der handler om tid, tålmodighed og timing - musik, der inviterer dig til at fokusere. Mød Joshua Abrams, der gæster Odense 14. april.

Han vil gerne vide, hvad det er for en artikel, jeg vil skrive. I hvilket medie, den skal publiceres. Hvor meget, jeg havde tænkt, den skulle fylde, og hvad den overordnede vinkel er. Jeg fortæller ham alt, hvad jeg ved. Først og fremmest, at jeg vil fortælle mine læsere, hvem Joshua Abrams er, og hvad de skal forvente, hvis de tager til hans koncert på Teater Momentum. Og at vi har tid og plads nok.

Og han tænker sig meget om, før han taler. Det er vigtigt for ham, at formulerer sig korrekt om sig selv og sin musik. Og at det han siger, indgår i en kontekst, han selv forstår, før jeg kan forstå det, så læserne - altså dig - i sidste ende kan forstå det.

For på trods af sin betydning og sit cv er Joshua Abrams et forholdsvist ubeskrevet blad. Men læser du de blade, der trods alt er beskrevet, så står det straks klart, hvorfor han er værd at dykke ned i. I 1980 var han medlem af gruppen Square Roots, der udviklede sig til det orkester, der siden 2009 har akkompagneret talkshow-værten Jimmy Fallon under navnet The Roots. Siden stod han og kontrabassen i rytmegruppen hos jazzmusikere som Fred Anderson, og de medvirkede på en del indspilninger i Chicago blandt andet for indie-stjernen Bonnie Prince Billy. Men det er slet ikke det blad, vi skal prøve at beskrive. Det er det nyeste på stammen: Joshua Abrams and Natural Information Society.

Her er kontrabassen er skiftet ud med det afrikanske instrument guimbri, og musikken er mest af alt svær at beskrive.

- Min musik er... (pause) den er... (pause) det er invitation til at fokusere. Det er om simultane forskelligheder. Og det er om... det er om de to ting primært... (lang pause)... og om energi, fortæller han.

For nemhedens skyld er pauserne skrevet ud af resten af historien, men eftertænksomheden hos hovedpersonen bør stå klart nu. Det er nærliggende at få ham til selv at sætte ord på den musikalske transformation, han har været i de sidste 20-30 år. Så det forsøger jeg.

- Vi endte op her ved at skabe en platform, der tillader alle de indflydelser, vi har haft. At spille med The Roots var en kæmpe indflydelse. At spille med Fred Anderson var en kæmpe indflydelse. Og at spille med en masse jazz-musikere, der virkeligt skubbede det hele og var nysgerrige, var endnu en. Steder som "The Velvet Lounge" (jazzklub i Chicago ejet af saxofonisten Fred Anderson, red.) har haft stor betydning. Tiden med Town & Country, hvor vi spillede mere minimalistisk og akustisk, har været et aspekt. Så det er mine 20 år som arbejdende musiker og alle de oplevelser, jeg har haft, der gør, at jeg på et tidspunkt får lyst til at skabe et forum, der tillader de forskellige interesser at blive samlet, fortæller han

Og han er tydeligvis talt varm, for han forsætter og leder sig selv ind i at forsøge at beskrive den musik, der optager ham nu.

- At skabe et forum til improvisation, som fungerer en lille smule anderledes end traditionel jazzmusik, men samtidig tillader plads til kompositioner - men ikke på en akademisk måde. Natural Information Society blev det forum. Og grunden til, at det hedder "society" (selskab, red.) er, at noget af det rigeste, vi har som improviserende musikere, er, at der er så stort et fællesskab af musikere, som du møder og kan være i dialog med. Så jeg ville skabe et forum. Det skulle ikke være fri improvisation, men som musikere kunne træde ind i og være en del af, hvis de havde et lignede perspektiv på, hvordan tilgår musikken. Så der er en rygrad af musikere, men det handler også om at tilføje og arbejde med forskellige musikere hele tiden.