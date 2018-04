Nyborg: Sundhed kan være mange ting, og måske tror de fleste, at det er høj puls, sved og ømme ben. Men faktisk er det meget andet og mere end det, viser det svenske studie Skånemodellen.

Her tilbyder man stress, angst og depressionsramte borgere længere forløb med kunst og kultur for at forbedre deres mentale sundhed og få dem tættere på arbejdsmarkedet.

Skånemodellen Skånemodellen er den svenske udgave af Kultur på Recept.Undersøgte forløbet fra 2012-2014 med 187 deltagere.



Hovedpointer fra evalueringsrapporten:



Deltagerne oplevede et bedre selvvurderet helbred.



En bedre helhedsorienteret livskvalitet.



Færre symptomer på angst og depression.



Kilde: Skåne Universitetssygehus

Projektet hedder "Kultur på Recept" og bliver tilbudt i Nyborg Kommune som et alternativt tilbud til de langtidssygemeldte. Det handler om at finde ro og frirum, forklarer kommunens kulturkoordinator Line Hendriksen.

- Det er en ny bølge af kultur i sundhed, hvor der er plads til ro og fordybelse. Det handler ikke om at få pulsen op eller præstere. Tværtimod er det et pusterum og et frirum for dem, der bakser med noget mentalt.

Mere om Kultur på Recept Et satspuljeprojekt fra 2016-2019.Ud over Nyborg Kommune også Aalborg, Vordingborg og Silkeborg.



Tilbyder kurser på 10 uger med aktiviteter tre gange om ugen a tre timers varighed.



Tilbyder to typer kurser:



Kunstmonaut (for alle):



Kulturelle oplevelser på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.



Guidet læsning på Nyborg Bibliotek.



Musik og sammenspil på Nyborg Musikskole.



Naturoplevelser på Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.



Kulturoplevelser og sceneopsætning på Bastionen.



Kulturfarer (kun for mænd):



Middelalderaktiviteter på Nyborg Slot.



Guidet læsning på Nyborg Bibliotek.



Musik og sammenspil på Nyborg Musikskole.



Naturoplevelser på Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.



Kulturoplevelser og sceneopsætning på Bastionen.

Deltagerne mødes tre gange om ugen over ti uger til forskellige aktiviteter i kommunen og i Kerteminde.

Det startede op i Nyborg i januar 2017 efter svenske resultater viste, at deltagerne både blev gladere, sundere og mere parate til at komme tilbage til jobmarkedet. Tre afgørende ting, vurderer kulturkoordinatoren i Nyborg.

- Selve målet er at forbedre den mentale sundhed og få folk tættere på arbejdsmarkedet, og det er en god måde at komme ind i det med kollegaer og sociale relationer igen, men det handler også om, at kultur kan fjerne fokus fra sygdommen og lede den hen på noget andet. Man lærer noget nyt og kommer væk fra hverdag og madpakker, forklarer hun.