En tredjedel af alle elever i skolepatruljer har oplevet ubehagelige episoder såsom tilråb eller en langefinger. Men for de to skolepatruljeelever, avisen fulgte en onsdag morgen, er det ikke bilisterne, som er problemet. Fodgængere og cyklister er værre.

De kigger til hver deres side, så på hinanden og placerer næsten samtidigt både en fod og en plasticstang med en rund refleks ude i fodgængerfeltet. Sådan er proceduren. Igen og igen denne onsdag morgen, hvor 12-årige Dina Naas og Sofie Got i skriggule veste stopper og starter trafikken på Nørregade lige ud for Marie Jørgensens Skole i Odense.

Og bilerne stopper lydigt, folk krydser vejen, og pigerne lader igen bilerne køre.

Skolepatruljer oplever chikane En tredjedel af alle skolepatruljeelever svarer i en ny undersøgelse, at de har oplevet ubehagelige episoder. Blandt andet at få fingeren, eller at cyklister og bilister råber ad dem.21 procent har oplevet ubehagelige episoder med en bilist, 10 procent med cyklist og syv procent med fodgænger, viser undersøgelsen.



Skolepatruljeelever fungerer ikke som myndighed over trafikken. Færdselsloven dikterer dog, at trafikanter skal udvise særligt hensyn over for blandt andet skolepatruljer.



Undersøgelsen er foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring. 987 skolepatruljeelever er adspurgt.

Så fredeligt foregår det dog langtfra for alle landets skolepatruljer. En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at en tredjedel af de adspurgte skolepatruljeelever har oplevet ubehagelige episoder. Især bilister kan være slemme. Mange elever har oplevet tilråb. At bilister blot kører videre. Eller giver dem fingeren.

De mener dog ikke at have oplevet noget af den slags, de to elever, som står på hver side ad Nørregades fodgængerfelt i dag. I et halvt år har de været i skolepatruljen, og denne onsdag, hvor bilisterne generelt opfører sig pænt og ordentligt, giver et godt billede af, hvordan det er, siger de.