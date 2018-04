Onsdag aften vandt Odense HC ude over FC Midtjylland, og fynboerne er nu meget tæt på at sikre sig en semifinaleplads.

Håndbold: Onsdag tog Odense HC et stort skridt mod semifinalen, da de med stor fysik og disciplin slog FC Midtjylland for første gang i sæsonen. Der blev gået til den kampen igennem, men midtjyderne kunne ikke overkomme otte strafminutter og Odenses bredde.

Der blev spillet med musklerne i kampens åbning, hvor grundspillets to bedste forsvar stressede modstanderens angreb. Odense HC's 6-0-forsvar holdt FC Midtjylland til afslutninger, som Althea Reinhardt i målet ofte havde nemt ved at snuppe, og FC Midtjylland fik stresset fynboerne ved at gå højt på Stine Jørgensen.

FC Midtjylland - Odense HC 21 - 27 (9 - 10) Ligaen, slutspil, kvinder.



Kampens gang: 2-2, 5-3, 6-6, 7-9, (9-10) 12-15, 13-17, 16-19, 18, 21, 21-27.



Bedste spiller: FC Midtjylland: Mathilde Bjerregaard. Odense HC: Althea Reinhardt.



Udvisninger: FC Midtjylland: 4 Odense HC: 2



Dommere: Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen. Præstation: Fin.



Tilskuere: 1513.



Odense HC's næste kamp: Tirsdag 10. april klokken 18:30: Viborg HK - Odense HC.

Det var hjemmeholdet, der først fik skabt sig lidt luft på flotte aktioner af især Louise Burgaard, og Odense kæmpede noget med det helt frem til halvvejs i halvlegen, hvor fynboerne kun havde præsteret tre scoringer. Tørken fik cheftræner Jan Pytlick til at tage timeout og kigge i værktøjskassen. Her fandt han Mie Højlund og Maja Jakobsen, og indskiftningerne åbnede med det samme tingene op.

De to spillere stod for fire af Odenses næste seks mål i en periode, hvor de orangeklædte både indhentede og overhalede midtjyderne. Ingen af holdene formåede dog at passere to stærke keepere med høj frekvens, og pausestillingen nåede derfor kun 10-9 til Odense HC.