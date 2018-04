Der er en spændende valgkamp i vente i Sydjylland, da Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, bliver partiets spidskandidat i kredsen ved det kommende folketingsvalg.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Formanden er opvokset og bor i Nordsjælland, men valget er faldet på Sydjylland.

- Det ville have været fedest, hvis jeg var sønderjyde, og det bliver et stort ansvar som udefrakommende at skulle repræsentere Sydjylland i Folketinget, siger Pernille Vermund.

Det var ventet, at formanden ville satse på Sydjylland, da Mette Thiesen vil stille op i Nordsjælland. Sidstnævnte var den eneste kandidat fra Nye Borgerlige, der blev valgt ind ved kommunalvalget.

Ved det seneste folketingsvalg gik en stor del af stemmerne i Sydjylland til Dansk Folkeparti, og dem håber Pernille Vermund altså på at kapre.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er også opstillet i Sydjylland, der betegnes som partiets højborg.

I meningsmålingerne bevæger Nye Borgerlige sig hele tiden lige omkring spærregrænsen.

Pernille Vermund har gennem de seneste måneder besøgt Sydjylland flere gange og har kørt landsdelen igennem "på kryds og tværs".

- Syd- og Sønderjylland giver med sin særlige historie danskheden et ekstra lag, så jeg glæder mig rigtig meget til at lære mine vælgere bedre at kende, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige blev stiftet i oktober 2015 og blev året efter opstillingsberettiget til Folketinget. Partiet har i dag omkring 4000 medlemmer og 68 lokalforeninger spredt over hele landet.