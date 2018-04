Der var ros til Malene Rye, da byrådet i Assens Kommune onsdag sagde farvel til hende. Eks-politikeren er afklaret med sit valg og glæder sig til at være et helt almindeligt menneske.

Fordi Malene Rye ikke længere sad i byrådet, måtte hun ikke sige noget under mødet. Men det afholdt ikke borgmesteren fra at sige farvel til hende.

Assens: Da borgmester Søren Steen Andersen (V) onsdag aften indledte byrådsmødet, var Malene Ryes (EL) plads tom. I stedet sad hun på tilskuerrækkerne ved siden af sin kæreste, som er grunden til, at hun er udtrådt af byrådet. Et byrådmedlem skal være bosiddende i Assens Kommune og med flytningen til kæresten i Nordjylland, kan hun ikke længere overholde det krav.

Selv var Malene Rye tilpas med for en gangs skyld at befinde sig på tilskuerrækkerne.

- Det føltes rigtigt og frit. En ting er, at jeg flytter på grund af en mand, noget andet er, at jeg ikke er ked af at sige farvel til politik. Det sidste år har været grimt, og jeg glæder mig til at få lov til at være et helt almindeligt menneske, der ikke bliver ringet op af en journalist hver anden dag, siger hun.

Du har siddet i byrådet i ni år. Er der noget, du fortryder?

- Nej. Jeg har tænkt meget det sidste stykke tid. Politik handler meget om at få sin vilje. Jeg kan godt lide at få min vilje, men jeg vil ikke bruge de grimme våben, der skal til. Så politik er ikke for mig, siger Malene Rye.