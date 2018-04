Det Faglige Hus taler ikke ned til fagforeningerne - men strejkevarsler skræmte bare ikke arbejdsgiverne

Replik: Det er altid sjovt at se, hvad der kommer ud af bestræbelserne, når alle andre gætter på, hvad vi gør og mener i Det Faglige Hus. Denne gang er det en lærer fra Vejle, Thomas Søndergaard, der forsøger at læse indenad.

Vi taler ikke ned til de fagforeninger, der er involveret i den måske kommende konflikt, men jeg citerede blot de udtalelser, som arbejdsgiverne var kommet med til TV2. Når modparten stempler et strejkevarsel for 60.000 ud af trekvart million ansatte som en "pjatkonflikt", så må LO og FTF vel bare se i øjnene, at modparten ikke har spor respekt for dette strejkevarsel.

Og jeg forstår stadig ikke, at man kalder det magtmisbrug, at kommuner, regioner og stat tilsammen vælger at varsle lockout for godt og vel halvdelen af de ansatte. Arbejdsgiverne har blot valgt at slå søm i med en større hammer end LO og FTF. Og hvis sidstnævnte nu pludselig ikke vil acceptere de spilleregler, der gælder for overenskomster under den danske model, så er den danske model stendød.

Det Faglige Hus henvendte sig senest i 2012 til LO for et forpligtende samarbejde med henblik på en mulig optagelse i hovedorganisationen. Svaret var et rungende og utvetydigt nej. Så det er LO og ikke os, der har bestemt, at vores medlemmer skal stå udenfor strejke og lockout.

Det Faglige Hus fører 1850 verserende sager for medlemmer i Faglig Afdeling og Retssager. Det er denne faglige bistand, som sammen med arbejde, som socialrådgivere og arbejdsskadekonsulenter udfører, der er vores kerneydelse.

Og jo, så kan man gratis billetter eller rabat til en masse oplevelser og indkøbssteder på samme måde, ligesom med LO-kortet og Lærernes Indkøbscentral. En fagforening skal nemlig tilbyde noget til alle dem, der betaler kontingent.