Replik: Kære Tommy Søndergaard. Midt i denne konflikttid florerer mange historier, nogle er oplysende og seriøse, andre ikke.

Du havde mandag den 19. marts et langt debatindlæg i avisen Danmark, hvor du anfører, at "kommunerne pumper mange millioner i faglige organisationer". Du henviser til AKUT-fonden, som du lidt gemt i øvrig tekst dog får beskrevet som den fond, der betaler uddannelsen af tillidsrepræsentanter og tabt arbejdsfortjeneste for disse, når de er på uddannelse, så den nærmeste ledelse ikke skal spekulere så meget over, hvordan den får kompenseret for fraværet af den tillidsvalgte. Alle de steder, jeg kender til, går refusionen nemlig direkte til den berørte afdeling, som kan betale overarbejde til de ansatte eller lønne vikarer, der udfører de arbejdsopgaver, der ellers skulle være udført af tillidsrepræsentanten.

Du underskriver dig som "tidligere personalechef". Du kunne også underskrive dig som "tidligere faglig konsulent ansat i HK Sønderjylland", hvilket får mig til at tænke, at du jo udmærket ved, at AKUT-fonden er en overenskomstaftale mellem KL/Danske Regioner og organisationerne - altså overenskomststof ligesom løn og pension - og ikke, som du fremstiller det et tilskud fra kommunerne til fagforeningerne.

Herudover ved du også udmærket godt, at den faglige organisation nøje fører regnskab med, hvad AKUT-midlerne anvendes til. Det er den enkelte kommunale/regionale arbejdsplads, der søger refusion fra fonden, når tillidsrepræsentanten har været på uddannelse, og organisationen følger op på, om tillidsrepræsentanten rent faktisk har været på uddannelse.

AKUT-fonden er en aftale mellem KL/Danske Regioner og organisationerne, og mig bekendt har ingen af parterne ønsket at afskaffe den, da den er med til at sikre, at arbejdsgiverne har godt uddannede tillidsrepræsentanter.

Så sværere er det ikke, det er ikke uldent eller lukket, men det kunne selvfølgelig være blevet en god historie, hvis den havde levet op til overskriften.