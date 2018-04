Ulighed

Kvinder tjener ofte langt mindre end deres mandlige kolleger i Storbritannien, viser nyt register, som kritiseres for at mangle væsentlige informationer.

London: 67 procent.

Så stor er forskellen på, hvad en mandlig og en kvindelig ansat hos flyselskabet Ryanair i gennemsnit tjener i timen i Storbritannien. Det svarer til, at en kvinde kun får 33 kroner i lønposen, hver gang en mand får 100.

De opsigtsvækkende tal stammer fra et nyt offentligt register over løngabet mellem mænd og kvinder hos større britiske selskaber. Firmaer med over 250 ansatte - dem er der over 9000 af - har haft indtil onsdag til at lægge tallene frem. Ellers bryder de reelt loven og risikerer bødestraf.

Det nye register afslører, at enkelte firmaer er med til at trække gennemsnittet markant op. Et af dem er altså Ryanair og flybranchen generelt. Også i byggebranchen og i den finansielle sektor er der stor forskel på, hvad der kommer i lønposen. Hos storbanken HSBC tjener kvinder 59 procent mindre end mænd, og hos konkurrenten Barclays er forskellen 48 procent.

Flere af de firmaer, der boner ud, peger på, at de store forskelle skyldes, at de generelt har flere mænd end kvinder ansat i høje stillinger, og at det derfor er naturligt, at mændene tjener mere. Eksempelvis har Ryanair markant flere mandlige end kvindelige ansatte i løntunge stillinger som pilot.

Statistikken fortæller ikke noget om, hvorvidt personer i sammenlignelige stillinger bliver betalt forskelligt i forhold til køn. Derfor mener kritikere ikke, at det nye register er meget værd. Det udstiller firmaer på baggrund af ufuldstændige tal, lyder det.

Andre, herunder professor Hazel Conley, der blandt andet forsker i ulighed på arbejdspladsen ved University of the West of England, mener, at få kvinder i høje stillinger er en stor del af problemet.

"Mange organisationer mener, at løngabet mellem mænd og kvinder er acceptabelt, hvis mænd og kvinder har forskellige job, eller hvis mænd generelt har højere stillinger end kvinder. Det er skræmmende", siger hun til CNN.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har ifølge The Guardian gjort det til en af sine mærkesager at mindske løngabet mellem kønnene. Hun forsvarer det nye register, der ifølge hende skal gøre op med en "brændende uretfærdighed".

/ritzau/