Hvordan stopper man et menneske, der ønsker at slå sine egne børn og måske sin partner og sig selv ihjel? Behovet for at finde en måde at forebygge drab i familien føles enormt, efter en 47-årig mand tirsdag tog livet af sine to børn og sig selv i Kirkeby på Sydfyn - angiveligt på grund af "familiemæssige uoverensstemmelser."

Det er blot et par uger siden, det skete sidst, da en 35-årig mand dræbte sine to børn og sig selv i Kolding, og listen over lignende sager de seneste år er for lang.

Line Vaaben er featurejournalist på dagbladet Information og står bag en omfattende artikelserie om drab i familier, typisk begået af mænd, som hun blev indstillet til flere journalistiske priser for.

Arbejdet, der omfattede gennemgang af adskillige sager, viste, at der sjældent blev begået vold forud forud for drabene. Mændene har typisk haft et hævnmotiv forårsaget af jalousi eller skilsmisse, men årsagerne kan også være æresrelaterede, kulturrelaterede eller skyldes psykisk sygdom.

- Ifølge nogle af de fremmeste udenlandske eksperter, jeg talte med, sker det her typisk i de allermest konfliktfyldte skilsmissesager. Der går ofte et slagsmål om børnene forud for drabene, og der er ofte trusler om det forinden, fortæller hun.

Line Vaaben mener derfor, at myndighederne i endnu højere grad bør fokusere på de mest bitre skilsmisser.

- En anden ting, som især udenlandske eksperter pegede på: Man skal virkelig tage truslerne alvorligt i de her sager. Hvis en far truer sine børns mor med, at hun ikke får dem at se igen, er det faresignaler, der ikke bare kan slås hen som ligegyldigt konfliktsprog, forklarer hun.

Den tredje anbefaling er mere fokus på psykisk sygdom.

- Det lyder jo meget bredt og luftigt, men der findes typisk depressioner hos gerningsmændene i de her sager, og der er ofte selvmordstanker, der er kendt i forvejen, og som ender med også at omfatte børnene eller hele familien.